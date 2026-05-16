Por qué los gatos eligen dormir sobre las personas, según la ciencia

El contacto directo entre felino y humano estimula la producción de oxitocina, la llamada “hormona del amor” (Imagen ilustrativa Infobae)

Una noche cualquiera, una persona despierta al sentir el peso suave de su gato sobre el pecho. El animal se acomoda, ronronea, y parece encontrar en ese rincón el refugio perfecto. La escena se repite en millones de hogares y, pese a su aparente simpleza, encierra una explicación que la ciencia ha comenzado a desentrañar: los gatos eligen dormir sobre las personas porque ese contacto desencadena procesos biológicos y emocionales profundos.

Investigaciones del National Institutes of Health (NIH) en Estados Unidos han revelado que la interacción entre gatos y personas activa la producción de oxitocina, conocida como la “hormona del amor”. Este compuesto fortalece el lazo afectivo genera sensación de bienestar y ayuda a reducir el cortisol, la hormona vinculada al estrés. Así, cuando un felino se recuesta sobre el cuerpo humano, ambos experimentan una mejora emocional tangible.

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El contacto físico se convierte en una expresión de conexión biológica y emocional que mejora el bienestar de ambos. Para el gato, esa cercanía no es solo una cuestión de afecto: es una necesidad, una búsqueda instintiva de seguridad y protección.

Dormir sobre las personas ayuda a los gatos a reducir el estrés y fortalecer el vínculo afectivo (Imagen ilustrativa Infobae)

Calor y refugio: la lógica instintiva de los felinos

La búsqueda de calor corporal es otro de los motores de este comportamiento. Según explicó Ana Ramírez, directora veterinaria del centro Kivet en España, los gatos adoran el calor que las personas desprenden, en especial en los meses fríos. El cuerpo humano se transforma en un espacio cálido y cómodo, ideal para el descanso, y el pecho o la cabeza ofrecen además una sensación de resguardo.

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“Adoran el calor que desprendemos y eligen lugares cómodos y seguros”, remarcó Ramírez. La preferencia por el pecho o la cabeza no es casual: esos puntos, además de irradiar temperatura, permiten al animal mantenerse cerca de los latidos y la respiración, sonidos que le transmiten tranquilidad y familiaridad.

Instinto cazador y control del entorno

Detrás de este hábito también se encuentra el instinto cazador que define a los felinos, incluso en sus versiones domésticas. Dormir sobre una persona les permite, según los especialistas, monitorear el entorno y mantenerse alertas ante posibles amenazas. Desde la posición elevada sobre el pecho o la cabeza, el gato puede vigilar y reaccionar rápidamente si percibe movimientos o ruidos, lo que le brinda una sensación de control y seguridad.

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El calor corporal humano es uno de los principales atractivos para el descanso de los gatos, sobre todo en épocas frías (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conducta de dormir sobre alguien, aseguran los expertos, “no es un simple capricho, sino una manifestación de necesidades biológicas, emocionales y comportamentales arraigadas en su naturaleza”, según la veterinaria Ramírez.

Olor, sonidos y el territorio compartido

El marcaje olfativo también está presente en esta elección. Los gatos, al dormir sobre una persona, dejan su aroma, marcando ese espacio como propio y reafirmando el vínculo. “El olor de su humano es reconfortante y familiar, y el sonido de la respiración y los latidos del corazón son un síntoma de tranquilidad para ellos”, detalla un análisis de clinicanimal.vet. Esto se acentúa en gatos que fueron separados jóvenes de su madre, que encuentran en esos estímulos sensoriales un reemplazo para el confort maternal.

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El comportamiento, además, puede ser aprendido: si un gato asocia dormir sobre alguien con caricias, palabras suaves o experiencias agradables, tenderá a repetirlo.

Los sonidos del cuerpo humano transmiten al gato una sensación de tranquilidad y seguridad (Yifei Fang)

La necesidad de cercanía felina puede chocar con el descanso o la comodidad de algunas personas. Los especialistas recomiendan evitar apartar de forma brusca al animal, ya que puede generar estrés o afectar el vínculo. En su lugar, proponen redirigirlo suavemente a otra manta o cama cercana, reforzando ese nuevo espacio con caricias o recompensas para que lo asocie con una experiencia positiva.

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El hecho de que los gatos elijan dormir sobre las personas es el resultado de miles de años de convivencia, adaptación y comunicación silenciosa. Según clinicanimal.vet, “la conducta de tu gato de dormir encima tuya refleja no sólo su necesidad de calor y seguridad, sino también un fuerte lazo emocional contigo”.

Lo que a simple vista parece un hábito cotidiano encierra, según la ciencia, un complejo entramado de emociones, instintos y mecanismos fisiológicos que transforman cada noche compartida en un acto de confianza y bienestar mutuo.

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