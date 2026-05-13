Perros y gatos

¿Es normal que mi perro "llore" o suspire? La ciencia explica las emociones caninas

Entender las actitudes de estos animales ayuda a identificar si atraviesan placer, ansiedad o dolor, lo que permite actuar a tiempo y consultar con un veterinario ante cambios preocupantes

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Un perro Labrador de pelaje dorado es acariciado por una mano humana. El perro tiene una lágrima visible en su ojo derecho, mirando ligeramente hacia arriba.
Las señales vocales en los perros pueden indicar relajación, ansiedad o malestar físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las emociones de los perros se expresan de manera distinta a la comunicación humana y generan dudas en sobre el significado del llanto, el gemido o el suspiro.

Según especialistas, estas conductas pueden ser señales normales o indicar un problema de salud que requiere atención. Comprenderlas resulta clave para el bienestar animal y la tranquilidad de sus propietarios.

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El llanto canino y el suspiro son comportamientos comunes en los perros. Estas manifestaciones suelen reflejar emociones como placer, relajación, ansiedad, miedo, aburrimiento, dolor físico o necesidad de atención. En la mayoría de los casos responden a estímulos cotidianos, pero en algunos pueden advertir sobre un malestar o enfermedad.

Los perros utilizan el llanto o el gemido para expresar lo que sienten o desean, especialmente porque carecen de lenguaje verbal.

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Infografía sobre las emociones de los perros. Ilustraciones de perros llorando o suspirando en diversas situaciones y dueños interactuando, con texto explicativo.
El llanto y el suspiro son conductas frecuentes en la comunicación emocional de los perros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Dyer Animal Clinic, estas conductas suelen asociarse con ansiedad, miedo o entusiasmo. Por su parte, Bowman Veterinary Hospital señala que el gemido a menudo transmite el deseo de salir, comer o recuperar un juguete y, en ocasiones, puede ser causado por aburrimiento o búsqueda de atención del propietario.

No obstante, un cambio repentino en el llanto o gemido, acompañado de apatía, pérdida de apetito o rechazo a actividades habituales, puede indicar dolor físico o presencia de una enfermedad, como artritis o lesiones. En estos casos, Bowman Veterinary Hospital recomienda contactar pronto a un veterinario.

El contexto emocional también es determinante: cambios en la rutina, ruidos intensos o la ausencia de figuras de apego pueden desencadenar miedo, estrés o ansiedad manifestados a través de estas vocalizaciones.

Algunos perros también muestran gemidos de arrepentimiento tras cometer travesuras, inclinando la cabeza y adoptando posturas sumisas.

¿Por qué mi perro suspira?

Los especialistas destacan la importancia de observar cambios en el comportamiento canino (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los especialistas destacan la importancia de observar cambios en el comportamiento canino (Imagen Ilustrativa Infobae)

El suspiro en perros suele tener un significado positivo. Los perros tienden a suspirar cuando se sienten relajados, satisfechos o cómodos, en especial al descansar o dormir. En estos momentos, suelen mostrar el cuerpo distendido y una actitud tranquila.

El suspiro también puede relacionarse con aburrimiento, sobre todo si el perro está tumbado sin signos de ansiedad. Embassy Lakes Animal Hospital apunta que en ese caso, probablemente necesite más ejercicio o estimulación mental.

Además, algunos perros aprenden que suspirar atrae la atención de sus convivientes, por lo que pueden recurrir a esta conducta con más frecuencia si reciben caricias o premios al suspirar.

¿Cuándo debo preocuparme por las emociones de mi perro?

La mayoría de los suspiros, gemidos o llantos expresan emociones cotidianas y no representan un problema. Sin embargo, se recomienda estar atentos si estas conductas se repiten junto a signos de estrés prolongado, depresión, agresividad, letargo o cambios notorios en el apetito.

Un veterinario con gafas y uniforme azul examina el pecho de un perro sentado de pelaje marrón y blanco con un estetoscopio en una sala de consulta.
Consultar al veterinario es clave ante signos persistentes de apatía o gemido excesivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ansiedad constante o la tristeza persistente pueden revelar un trastorno emocional o un problema físico más grave, lo que justifica consultar a un veterinario.

El dolor físico no siempre es identificable a simple vista. El llanto continuo sin motivo claro, unido a la pérdida de interés por actividades, requiere evaluación profesional.

Por otro lado, el comportamiento destructivo y el gemido excesivo por separación pueden necesitar la orientación de un especialista en comportamiento animal o la intervención de un adiestrador.

Interpretar correctamente el comportamiento canino

Aprender a diferenciar si un perro necesita algo específico, como agua, comida o salir al exterior, o si su conducta revela aburrimiento, ansiedad o dolor es fundamental para los propietarios. Se aconseja observar señales complementarias, como la postura corporal y la expresión facial.

Primer plano de una mujer acariciando la cabeza de un perro de pelaje dorado con ojos grandes y una expresión de preocupación, en el salón de una casa.
Interpretar correctamente las señales emocionales mejora el bienestar y la salud de los perros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una conducta relajada suele evidenciarse en suspiros suaves y descanso, mientras que el malestar se muestra mediante inquietud o aislamiento.

Para reducir el llanto por aburrimiento o búsqueda de afecto, Bowman Veterinary Hospital sugiere mantener una rutina estable, procurar suficiente ejercicio y ofrecer atención adecuada. Si las dudas persisten o los síntomas continúan, el veterinario sigue siendo la referencia principal para descartar problemas de salud.

En la mayoría de los casos, los perros gimen o suspiran porque se sienten seguros y tranquilos en su entorno, y no porque atraviesen emociones negativas importantes.

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