Por qué los gatos no deben ser veganos: la explicación en su genética

Las dietas veganas para gatos no suelen cubrir las necesidades nutricionales mínimas establecidas por organismos internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por las dietas veganas y vegetarianas ha generado preguntas sobre su viabilidad en los gatos. Sin embargo, la evidencia científica es clara.

La fisiología y el metabolismo exigen nutrientes esenciales presentes solo en tejidos animales. Según la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos para Animales (AAFCO) y la organización británica Cats Protection UK, alimentar a un gato con una dieta vegana o vegetariana puede causar deficiencias graves e irreversibles en su salud.

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“Los gatos son carnívoros estrictos. Eso significa que fisiológicamente están obligados a consumir alimentos de origen animal. Tienen altos requerimientos de proteínas, de las cuales obtienen incluso hasta la energía. Necesitan aminoácidos esenciales como la taurina, la arginina, metionina y cisteína, que se obtienen estrictamente de alimentos de origen animal", dijo a Infobae Laureano Schofs, médico veterinario, doctor en Ciencia Animal y docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires.

“También necesitan ingerir vitaminas, como la A y la vitamina D. Otras especies animales elaboran estas vitaminas a partir de precursores presentes en vegetales, pero los gatos no pueden. Es decir, no hay posibilidad que los gatos puedan tener una vida saludable en base a una dieta vegana. No están preparados evolutivamente para nutrirse ni aprovechar los nutrientes que tienen los cereales y vegetales, como lo hacen otras especies animales", sumó el experto.

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¿Pueden los gatos ser veganos o vegetarianos?

Los alimentos comerciales de calidad para gatos deben estar certificados y etiquetados como “completos” (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diplomado en medicina veterinaria, certificado en analgesia y anestesia Marcelo Zysman (MP 7483), añadió en diálogo con Infobae: “No indico ni recomiendo la dieta vegana en gatos. El gato es un carnívoro estricto, porque necesita y obtiene nutrientes básicos desde la carne. Si la dieta no le aporta estas sustancias, un gato puede presentar ceguera, problemas cardiológicos, neurológicos, urinarios, inmunológicos y hepáticos, entre otros. Considero que una dieta vegana no ofrece ventajas biológicas al animal".

Una dieta vegetariana excluye la carne pero puede incluir productos derivados de animales, como huevos o lácteos, mientras que una dieta vegana es totalmente basada en plantas y elimina cualquier ingrediente de origen animal.

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Según un estudio citado en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), “los ancestros salvajes del gato doméstico son carnívoros estrictos que consumen presas con cantidades mínimas de carbohidratos. La evolución adaptó el metabolismo y la fisiología del gato a esta dieta compuesta exclusivamente de tejidos animales, lo que dio lugar a peculiaridades digestivas y metabólicas únicas en el metabolismo de los carbohidratos".

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La pregunta sobre si los gatos pueden adaptarse a este tipo de alimentación surge con frecuencia entre quienes buscan alinear la dieta de sus animales de compañóa con sus propias convicciones éticas. Sin embargo, los expertos coinciden en que los gatos son carnívoros estrictos: su genética y evolución los adaptaron a una dieta casi exclusivamente compuesta por tejidos animales.

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La mayoría de los alimentos vegetarianos o veganos para gatos disponibles comercialmente no logran cubrir todas sus necesidades nutricionales. Diversos estudios revisados por entidades como la AAFCO demostraron que, aunque exista oferta comercial, estas dietas rara vez aportan todos los nutrientes esenciales que requiere un felino para mantenerse sano.

¿Está bien que un gato sea vegano?

La genética felina impide que los gatos obtengan todos los nutrientes esenciales de una dieta vegana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La imposición de una dieta vegana a un gato suele ser resultado del proceso de humanización de los animales. Estos felinos tienen necesidades biológicas distintas a las de los humanos. Los organismos internacionales y los colegios veterinarios recalcan que no es ético alimentar a un gato con una dieta vegana, ya que podría poner en riesgo su bienestar y su vida.

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Un estudio citado en el Boletín Científico del Centro de Museos del Museo de Historia Natural de Colombia indicó: “Los grandes felinos, que basaban su dieta exclusivamente en la caza, han dejado un legado genético al felino doméstico, formando un carnívoro estricto y muy peculiar”.

El debate sobre la ética de imponer dietas humanas a animales encuentra consenso en la comunidad veterinaria: la salud y las necesidades biológicas deben prevalecer sobre las convicciones personales.

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¿Puede un gato sobrevivir sin comer carne?

La deficiencia de taurina puede provocar ceguera y enfermedades cardíacas en felinos (Freepik)

Los gatos no pueden sobrevivir sin carne. Su organismo depende de nutrientes como la taurina, el ácido araquidónico, la vitamina A y varias vitaminas del grupo B, que se encuentran casi exclusivamente en los tejidos animales. La ausencia de estos nutrientes, que no pueden ser sintetizados a partir de fuentes vegetales, conduce a deficiencias graves, enfermedades cardíacas, problemas neurológicos, ceguera y, en casos extremos, la muerte.

Desde la organización Cats Protection UK señalan que “los gatos tienen 11 aminoácidos esenciales, y uno de los más importantes es la taurina, que se encuentra exclusivamente en la carne y el pescado”. Los alimentos veganos no aportan cantidades suficientes de estos componentes críticos.

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¿Por qué la genética del gato impide una dieta vegana?

Los gatos tienen un tracto intestinal corto, adaptado exclusivamente a la digestión de carne (Imagen Ilustrativa Infobae)

La genética y la anatomía felina ofrecen una explicación contundente. Los gatos presentan un tracto intestinal corto —con una proporción de 4:1 respecto a la longitud de su cuerpo—, adaptado para digerir carne de manera eficiente. Además, su dentadura cuenta con molares afilados especializados en cortar carne, a diferencia de los molares planos de especies omnívoras como los perros.

El páncreas de los gatos produce menos amilasa, la enzima necesaria para descomponer carbohidratos y almidones presentes en las plantas. Esto significa que los gatos no solo digieren peor los alimentos vegetales, sino que tampoco pueden extraer de ellos los nutrientes imprescindibles para su salud.

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¿Qué ocurre si los gatos comen solo comida vegana?

La carencia de vitaminas del grupo B puede causar retrasos en el crecimiento y problemas neurológicos en gatos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una dieta vegana mal formulada o la ausencia total de productos animales puede provocar en los gatos deficiencias de proteínas, taurina, ácido araquidónico, vitaminas A, B1, B3 y B12. Estas carencias pueden generar enfermedades graves: la falta de taurina está asociada a ceguera y enfermedades cardíacas como la cardiomiopatía hipertrófica; la deficiencia de vitamina A causa problemas de visión y de piel; y la carencia de vitamina B1 puede desencadenar trastornos neurológicos.

La organización Cats Protection UK y múltiples estudios científicos documentaron casos de gatos que desarrollaron problemas de salud severos tras ser alimentados exclusivamente con dietas veganas o vegetarianas, incluso cuando se utilizaron suplementos. Los expertos recalcan que “los gatos no pueden sobrevivir solo con vegetales”.

Entre los síntomas de deficiencia se incluyen:

Ceguera progresiva.

Enfermedades cardíacas.

Problemas de desarrollo en gatitos.

Sistema inmunitario suprimido.

Mayor riesgo de coágulos sanguíneos.

Problemas neurológicos, de piel y de pelaje.

¿Qué alternativas existen para personas veganas que tienen gatos?

Respetar la naturaleza carnívora del gato es fundamental para su bienestar y longevidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para humanos veganos preocupados por el bienestar animal, la recomendación de los expertos es buscar alimentos completos para gatos elaborados por empresas certificadas y consultar siempre con un veterinario especializado. Si bien existen suplementos sintéticos de algunos nutrientes esenciales, su eficacia y seguridad a largo plazo no están completamente garantizadas.

Los alimentos comerciales de calidad para gatos, etiquetados como “completo”, contienen todos los nutrientes necesarios y están formulados específicamente para cubrir los requerimientos felinos. Respetar la naturaleza carnívora del gato es fundamental para asegurar su salud y longevidad.

¿Pueden los gatos comer algunas verduras?

Los gatos pueden comer pequeñas cantidades de verduras seguras, pero estas no reemplazan la carne en su dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los gatos pueden consumir pequeñas cantidades de ciertas verduras —como zanahorias, guisantes, maíz, brócoli y espinaca—, estos ingredientes solo deben complementar una dieta basada en carne. Algunas verduras pueden aportar fibra, pero su función es secundaria y nunca reemplazan los nutrientes esenciales presentes en el tejido animal.

Se debe evitar el consumo de cebolla y ajo, ya que son tóxicos para los gatos. Los expertos subrayan que la inclusión ocasional de vegetales no convierte a los gatos en animales aptos para una dieta vegana y que, en ningún caso, debe sustituirse la carne por ingredientes de origen vegetal en la alimentación felina.