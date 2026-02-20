Perros y gatos

Larry, el gato que vio pasar a seis ministros británicos y es influencer en las redes

En el Dia Internacional del Gato, la historia de este felino que acaba de cumplir 15 años en Downing Street, la residencia oficial del jefe del Gobierno británico. Los niños que visitan su hogar preguntan por él y no por los mandatarios

Larry, el gato más célebre
Larry, el gato más célebre de Downing Street, ha sido testigo de seis primeros ministros desde su llegada en 2011 y se mantiene como figura permanente en la residencia oficial

Tras la renuncia de Boris Johnson como primer ministro, en 2022, la cuenta @Number10cat publicó: “No soy el gato de Boris Johnson. Como todos los primeros ministros, él es solo un residente temporal de Downing Street. Yo vivo aquí de forma permanente. Cuando finalmente se vaya, yo me quedaré”. La publicación sintetiza su estatus: los líderes son transitorios, pero Larry permanece.

No es un gato cualquiera. Muchos cómo él, pueden tener cuenta de X, pero no todos son influencers y tienen casi un millón de seguidores.

Con fama de ser independiente, algo gruñón y muy fotogénico, características que comparte -podríamos decir con el resto de los “gatos de a pie-, Larry es ante todo un gato con suerte: pasó de ser un animal callejero a vivir en la sede del poder británico.

Con casi un millón de seguidores en X, la cuenta @Number10cat refuerza el estatus de Larry como influencer y símbolo cultural más allá de la política británica. REUTERS/Toby Melville

Los niños que van a visitar Downing Street, lo primero que hacen es preguntar por Larry, no por el primer ministro. “Eso demuestra realmente lo popular que es en comparación con cualquier primer ministro que esté en el cargo o que esté a punto de asumirlo”, contó uno de los fotógrafos que trabajan en el lugar.

Existe una línea de productos inspirados en el gato, que incluye peluches para niños y figuras de Tedy, además de bolsas reutilizables y otros artículos pensados como recuerdos.

En el Día Internacional del Gato, Larry consolidó su lugar como jefe ratonero en Downing Street tras quince años de servicio en la residencia oficial del primer ministro británico, al haberse transformado de controlador de plagas en símbolo cultural y fenómeno nacional que trasciende la política.

El gato que vio pasar a seis primeros ministros

Adoptado para controlar una plaga de ratones, el felino se transformó en emblema nacional y protagonista de recuerdos y productos inspirados en su imagen REUTERS/Hannah McKay

Larry compartió el 10 de Downing Street con ex dirigentes como Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Sunak. Desde 2024 debió acostumbrarse a la presencia de Starmer, líder del Partido Laborista.

Adoptado en 2011 en el refugio Battersea Cats and Dogs Home para afrontar la presencia de ratones observados por la televisión junto a la entrada de Downing Street, el felino se mantiene como un referente estable en medio de crisis, elecciones y turbulencias institucionales.

Larry dejó de ser solo cazador. Su figura concentra la atención pública y mediática, incluyendo la cobertura internacional. En 2019, el jefe ratonero llamó la atención al interrumpir momentáneamente el avance de la limusina del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su visita al Reino Unido. El periodista Bill Neely difundió las imágenes en las que se observa al gato sentado bajo el vehículo.

La popularidad de Larry entre los visitantes de Downing Street supera la de cualquier primer ministro, según relatan quienes trabajan en el lugar REUTERS/Toby Melville

Mientras tanto Larry pasa sus días saludando a los invitados, inspeccionando las defensas de seguridad y probando la calidad de los muebles antiguos para tomar siestas. Los testigos, dicen, sigue en la “fase de planificación táctica” en su misión de erradicar la plaga de ratones. Hay lugar también en su vida para enfrentamientos con zorros y sus siestas captadas por las cámaras que forman parte de las escenas habituales en Downing Street.

La cuenta @Number10cat, ironizó sobre el legado del gato: “Mi deseo es ser embalsamado y colocado sobre una chimenea en Downing Street como recordatorio constante de que los habitantes no deben hacer nada estúpido”.

