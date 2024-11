Vacaciones con perros: consejos para garantizar su seguridad y comodidad

Data Animal - ¿En dónde es mejor dejar a los perros en vacaciones?

Cuando se tienen planes de vacaciones, es fundamental considerar cómo garantizar el bienestar del perro en casos de ausencia o si se decide que acompañe en el viaje. Existen varias opciones a tener en cuenta, como dejarlo en una guardería canina, contratar un cuidador profesional, pedirle a un amigo o familiar que lo cuide en el hogar. Cada una de estas alternativas tiene sus pros y contras, según las necesidades de la mascota.

Además de elegir quién se hará cargo del animal de compañía, también es importante pensar en su comodidad y seguridad. Se debe asegurar que el lugar donde se quede esté bien equipado, sea seguro y que el cuidador conozca al perro previamente. Si se opta por llevarlo de viaje, se debe investigar sobre alojamientos que acepten mascotas y planificar actividades que sean adecuadas para él.

En un nuevo capítulo de Data Animal, el psicólogo y especialista en comportamiento animal, Juan Manuel Liquindoli, mencionó los aspectos a considerar a la hora de decidir entre las múltiples opciones disponibles con el objetivo de priorizar el confort del perro.

Planificar vacaciones con mascotas requiere considerar su bienestar, ya sea en guarderías caninas, con cuidadores, o llevándolos al viaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hay muchas opciones y también cada perro es singular. Es importante conocer a nuestro perro y ver cuál va a ser la mejor opción y también cuál está dentro de nuestras posibilidades. Una de las opciones más conocidas y más famosas es la guardería canina. Hay que tener ciertas cuestiones en cuenta para elegir correctamente una guardería canina”, señaló el experto.

En primer lugar, resaltó que es importante ver fotos y videos del lugar, además de contar con referencias y recomendaciones. A su vez se debe ir al sitio para conocer las instalaciones, dónde va a dormir el perro, qué actividades ofrecen, y cómo sería la rutina. “Esas cosas a veces, si no las vemos, no sabemos. Y cuando ya empiezan a decirnos ‘No te puedo mostrar dónde van a dormir’, sospechemos”, agregó.

“Y también entender que la guardería canina no es la mejor opción para todos los perros, porque hay perros que no son muy sociables con otros perros, o que son más introvertidos, más temerosos. Entonces, para mi perro, si puedo elegir otras opciones ¿es la mejor opción la guardería canina o tengo que pensar en otro tipo de opciones?”, destacó el especialista.

Elegir quién cuidará al perro durante las vacaciones es clave, es importante priorizar su comodidad y seguridad en todo momento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado está la alternativa de los pet sitters, personas que se encargan de cuidar mascotas cuando sus tutores se ausentan. Actualmente, esto se aplica en otros países, pero no tanto en la Argentina. Sin embargo, Liquindoli indicó que “es una gran opción porque a los perros los cambios le generan estrés. Entonces que pueda venir alguien a casa, conservar las rutinas del perro sobre todo, no el territorio y el espacio, sino sus rutinas de paseo, de alimentación, de juegos, si es que la tiene, eso al perro le da previsibilidad y es muy bueno”.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de que la persona pase bastante tiempo con el perro en el día, no solo para darle de comer y pasearlo: “Los perros son animales sociales, necesitan compañía de sus congéneres o de seres humanos. Al perro no le da lo mismo estar solo que estar acompañado. Si se va a quedar alguien en casa, que pase tiempo en casa, no que pase una horita por día y nada más”.

Otra posible opción es dejar a la mascota en la casa de un familiar o de un amigo, siempre y cuando también respeten las rutinas del animal. De esta manera se le brinda previsibilidad al perro, lo que ayuda a mantener bajos sus niveles de estrés. “Hay que enseñarle a las personas que lo van a cuidar cómo lo paseamos, con qué correa, de qué manera, qué cosas tener en cuenta, particularidades del perro y demás”, comentó el experto.

Dejar a la mascota con familiares que respeten sus rutinas ayuda a reducir el estrés, es clave enseñarles las particularidades del animal (Imagen Ilustrativa Infobae)

-¿Con cuánto tiempo de anterioridad se debe preparar al animal para este proceso?

-Eso en en cada una de estas opciones que vimos es importante. Si lo vamos a dejar con alguien que no conoce, bueno, que lo pueda ir conociendo con anterioridad. Cuánto más encuentros se pueda, mejor. Si se puede un encuentro previo, es mejor que nada. Lo mismo si lo vamos a llevar a una guardería canina. No es lo mismo dejar al perro en la guardería un día y nos fuimos, a haber ido previamente un día, pasar unas horas, estar ahí, que el perro esté con nosotros, que podemos ser facilitadores sociales y ayudarlos, porque siempre somos la zona de seguridad para el perro. Es distinto a como decía antes: ir un día, dejarle la correa e irnos.

“Los perros, repito, son animales sociales y para un perro puede ser muy traumática esa experiencia. Como ellos no hablan y no nos lo dicen, a veces lo manifiestan con otros síntomas. Cuanto más anterioridad lo preparemos, cuanto más veces o más ocasiones tengamos de ir haciendo esa habituación, como ahora, cuando los nenes van al jardín, que se permite que los padres vayan. Bueno, los perros son animales mamíferos y sociales, o sea que no son tan distintos a nosotros”, indicó Liquindoli.

En el caso de las guarderías caninas, ciertos equipos cuentan con especialistas, desde veterinarios hasta entrenadores, mientras otros no. El experto señaló que contar con un grupo multidisciplinario siempre suma para garantizar el bienestar del perro.

Conocer el lenguaje corporal del perro al visitar una guardería canina ayuda a saber si se siente cómodo, si se adapta o si la situación le resulta estresante (Imagen Ilustrativa Infobae)

-Si tenemos la posibilidad de que nuestro perro vaya adaptándose a esa guardería, ¿qué cosas deberíamos tener en cuenta como tutores de ver si el perro va a estar cómodo en ese lugar o no?

-Ahí es muy importante conocer el lenguaje canino. Los perros no hablan, pero los perros sí que se comunican y fundamentalmente a través del lenguaje corporal. Entonces, ¿cómo lo vemos al perro? ¿Está a gusto? ¿Quiere acercarse a los otros perros o se muestra retraído? ¿Está todo el tiempo pegadito a nosotros o va a explorar el ambiente? ¿Cómo está su cola? Ahí podemos averiguar, informarnos de cosas del lenguaje canino.

“Hay muchas señales, hemos tenido otra nota sobre eso, que dan cuenta de que el perro está atravesando una situación de estrés. Desde la posición de las orejas, de la cola, la tensión muscular. Bueno, ir viendo todas esas cositas que es la manera que tienen los perros de comunicarse para ver si está a gusto o no con la situación”, subrayó el especialista.

-Si los llevamos de vacaciones, ¿qué tenemos que tener en cuenta para prepararlos para el viaje?

-Bueno, esa puede ser una gran opción siempre que se pueda. A mí me gusta decir siempre que, así como los gatos son más del territorio, los perros son más del grupo. Con el gato, si lo movés de casa o de lugar, es muy estresante, pero el perro si lo moves de lugar, pero está con su grupo, bueno, no lo va a sufrir tanto y puede estar muy a gusto.

Los perros deben familiarizarse con el auto de forma gradual, esto evita miedos que podrían surgir por una mala experiencia inicial (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ahora no siempre que nos llevamos al perro de vacaciones es sinónimo de que el perro la va a pasar bien. Si nosotros nos vamos a ir de vacaciones y vamos a hacer rutinas y cosas donde el perro no va a participar de nada y el perro está acostumbrado a pasar tiempo con nosotros a diario, y en las vacaciones de repente está en una casa que no conoce diez horas solo, tampoco termina siendo una buena opción”, añadió Liquindoli.

Por ende, la mejor opción para el bienestar del perro siempre va a tener que ver con sus singularidades. A la hora de planificar las vacaciones, si se pretende que participe el animal de compañía, se debe tener en cuenta si va a poder acompañar en los planes y si la experiencia se va a adecuar a sus necesidades particulares.

-Subir a nuestro perro al auto, ¿tiene una preparación previa también? ¿Cómo es ese procedimiento?

-Como todo, los perros aprenden a habituarse a los estímulos del mundo que le vayamos presentando. Nosotros tenemos la falsa creencia de que cualquier perro lo vamos a subir a un auto y va a ir bien, y no. Hay algunos que la primera vez que lo pones en un auto no tienen problema, pero hay muchos que terminan desarrollando miedos y fobias por no hacerlo paulatinamente. Entonces, lo que siempre recomendamos, sobre todo si tenemos la posibilidad en la etapa de cachorro, los primeros cuatro meses que atraviesan algo que se llama periodo sensible de socialización, en ese momento acostumbrar al perro a subirse al auto y hacerlo de manera progresiva.

Las ciudades en Argentina están aumentando los lugares donde se aceptan perros, permitiendo mayor inclusión en espacios públicos y en establecimientos privados (Imagen ilustrativa Infobae)

El abordaje se debe realizar de la siguiente manera, según el especialista: “Las primeras veces, subirnos al auto, sin el que el auto esté en movimiento, quedarnos ahí, darle unos mimos, darle un snack, cinco o diez minutos y bajarnos. La segunda vez, subirnos al auto, hacer unos cinco, diez minutos, una vuelta y listo. Y así progresivamente, porque muchas veces cuando lo hacemos de golpe, y el perro tiene una mala experiencia, ya sea por una frenada, porque se mareó, por un ruido y después le termina quedando un registro emocional negativo en relación a subirse al auto. Entonces cuanto más progresivo lo hagamos, mejor”.

-Hay muchos veterinarios que recomiendan sedar al animal para subir al auto.

-Bajo ningún punto de vista sedar. O sea, esa recomendación por lo general es cuando tienen un nivel de fobia o miedo muy extremo. No se recomiendan sedativos. No quiere decir que no se puedan dar ciertos psicofármacos englobados a una terapia de comportamiento, pero las famosas gotas sedantes no, porque tienen un efecto a nivel de la motricidad del perro, inhibiendo la motricidad, pero no tiene un efecto ansiolítico. O sea que podemos tener un perro que está atrapado en su propio cuerpo. No se puede mover, pero está padeciendo la fobia, la ansiedad que le genera subir al auto. Así que si tenemos un perro con fobia, consultar con un especialista en comportamiento, con un veterinario si es necesario, pero no sedar al perro.

-Vos tuviste la posibilidad de irte de vacaciones con con tu perrita. En Argentina, ¿están creciendo los lugares en donde se aceptan perros?

-Afortunadamente, sí. Cada vez encontramos más lugares públicos, playas, parques que podemos ir con perros. Cada vez encontramos más bares, restaurantes, comercios que podemos entrar con perros y cada vez vamos teniendo una ciudad o ciudades más inclusivas, con perros y con gatos. Es una tendencia que se está dando a nivel mundial y por suerte también está empezando a suceder eso en Argentina. En algunos sectores falta que esto se vaya ampliando.