Una pareja de activistas viajó por 100 países para cuidar gatos callejeros

Hannah Shaw y Andrew Marttila visitaron 100 ciudades en más de 30 países para entender el cuidado de los gatos callejeros (@thecatphotographer)

Cuando Hannah Shaw y su esposo Andrew Marttila decidieron recorrer el mundo, lo hicieron con un propósito que va más allá del turismo convencional. En lugar de tomar un descanso de su trabajo con gatos, Shaw y Marttila aprovecharon el viaje para conocer las condiciones y la atención que reciben los gatos callejeros en distintas partes del mundo. Shaw, conocida como Kitten Lady en redes sociales, dedicó su vida a proteger y cuidar a los gatitos huérfanos y a crear conciencia sobre el bienestar animal. Para ambos, el viaje significaba entender los desafíos y logros de personas de diferentes culturas que cuidan a gatos callejeros. Así, recorrieron 100 ciudades de más de 30 países, desde Japón hasta Nepal, pasando por Atenas, Dubái y muchos otros.

Durante su viaje, Shaw y Marttila descubrieron que en cada lugar había personas dispuestas a ayudar a los gatos en situación de calle. Según Shaw, la motivación para esta aventura era encontrar y aprender sobre esas diferencias en cada cultura y las maneras en que factores como la historia, la religión, el clima y la política afectan la vida de los gatos en cada región. Esta experiencia fue la inspiración para el libro “Cats of The World”, donde además de compartir sus hallazgos, Marttila presenta fotografías de gatos que capturó en cada lugar.

Influencia de los factores culturales y ambientales

Shaw descubrió que las circunstancias de los gatos callejeros varían ampliamente de un lugar a otro debido a factores culturales y ambientales. La religión y las creencias locales, por ejemplo, afectan cómo una comunidad interactúa con los gatos. En países con tradición islámica, como Malasia, los gatos son especialmente bienvenidos y protegidos, en parte debido al respeto que el islam fomenta hacia estos animales. En contraste, en regiones donde los gatos son menos valorados culturalmente, los desafíos son mayores.

En Dubái y Europa del Este, el clima marca el tipo de retos que enfrentan los gatos sin hogar (@thecatphotographer)

El clima y la arquitectura también juegan un papel clave. En climas cálidos y secos, como en Dubái, los gatos suelen vivir en la calle, y las ciudades enfrentan retos para brindarles refugio y agua. En lugares de clima frío, como algunas ciudades de Europa del Este, las organizaciones y voluntarios deben buscar formas de mantener a los gatos calientes durante el invierno. Shaw subrayó cómo cada uno de estos aspectos moldea la relación que las personas tienen con los gatos y cómo estos se adaptan a la vida en las calles.

Cada país que Shaw y Marttila visitaron les enseñó algo nuevo sobre el cuidado comunitario hacia los gatos callejeros. En Atenas, la organización Nine Lives lidera un programa de esterilización y cuidado de gatos en las calles. Voluntarios de esta organización destinan horas diarias para alimentar y monitorear a los gatos en diferentes áreas de la ciudad, asegurándose de que estén sanos y protegidos. A través de la esterilización, Nine Lives controla la población felina, permitiendo que los gatos vivan en la calle sin contribuir al crecimiento de la población.

En Nepal, Shaw y Marttila fueron recibidos en comunidades rurales del Valle de Katmandú. Allí, conocieron a personas que, sin contar con recursos considerables, mostraron un gran compromiso hacia el bienestar de los gatos. La pareja notó que su amor por los gatos era una especie de “llave universal”, que les permitió establecer conexiones profundas y amistosas con personas de diversas culturas y estilos de vida. Este sentido de solidaridad y amor por los gatos se replicaba en otros países donde, a pesar de las limitaciones económicas, las comunidades brindaban atención y cariño a los gatos callejeros.

Nine Lives es una organización clave en Atenas, dedicada al cuidado y control de la población felina (@thecatphotographer)

A través de sus observaciones, Shaw pudo notar grandes diferencias entre las prácticas de cuidado de gatos en Estados Unidos y en otros países. En EE.UU., la mayoría de los refugios no cuentan con los recursos para brindar atención intensiva a gatitos huérfanos de menos de ocho semanas, por lo que estos suelen ser eutanasiados. La ASPCA estima que alrededor de 530.000 gatos son eutanasiados en los refugios estadounidenses cada año debido a esta falta de recursos.

Este contraste hizo que Shaw reflexionara sobre la percepción que se tiene de los gatos callejeros en Estados Unidos. Explicó que en su país, la sociedad suele depender de refugios para manejar los problemas de sobrepoblación, lo cual, según ella, desincentiva a los miembros de la comunidad a involucrarse activamente en el cuidado de los gatos callejeros. Al ver los métodos en otros lugares, donde los habitantes participan de forma activa en el cuidado y alimentación de estos animales, Shaw considera necesario un cambio en el enfoque hacia una solución comunitaria en su propio país.

Shaw y Marttila encontraron que la religión y la cultura juegan roles cruciales en el trato que reciben los gatos (@thecatphotographer)

La misión de Shaw y Marttila no se limita a documentar sus hallazgos, sino también a inspirar a otros. Shaw espera que el libro “Cats of The World” impulse a los lectores a actuar y a desarrollar empatía hacia los gatos callejeros. Señaló que, aunque el trabajo de rescate de animales puede ser solitario, la experiencia de haber encontrado a personas dedicadas a esta labor en lugares tan distintos le dio una perspectiva más optimista sobre la compasión universal. Su objetivo es que quienes lean su libro o los sigan en redes sociales comprendan que hay muchas maneras de apoyar a los gatos, ya sea adoptando, donando o ayudando en los refugios locales.

Próximo tour para promover adopciones

Para extender el impacto de su mensaje, Shaw y Marttila organizaron una gira por diferentes estados de Estados Unidos, en la que no solo promocionarán su libro, sino que también impulsarán la adopción de gatos en refugios locales. En colaboración con la empresa Hill’s Pet Nutrition, cubrirán los costos de hasta 400 adopciones a lo largo de la gira, animando a las personas a ofrecer un hogar a un gato necesitado. Shaw comentó que espera que la gente se dé cuenta de que no hay una única manera correcta de ser cuidadoso con los gatos o de ser un activista en el tema. Más allá de adoptar o donar, Shaw quiere motivar a las personas a interesarse en la vida de estos animales y a abrirse a la curiosidad sobre diferentes culturas y sus formas de relacionarse con ellos.