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Qué sienten los perros cuando te olfatean: la explicación detrás de su comportamiento

Una habilidad ancestral conecta a los animales domésticos con quienes los rodean en el día a día. Cómo saber si les resulta agradable tu aroma

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Pareja sin hijos perro mascota 1920x1080 (freepik)
El olfato es el sentido más desarrollado en los perros y guía su vínculo con las personas (Freepik)

La capacidad olfativa de los perros es una de las más desarrolladas del reino animal. Para estos animales domésticos, el olfato es mucho más que un simple sentido: representa el principal canal a través del cual interpretan, recuerdan y se relacionan con el mundo que los rodea, incluyendo a las personas con las que conviven. Esta habilidad, heredada de su ancestro el lobo gris y perfeccionada a lo largo de miles de años de domesticación, convierte cada aroma en una fuente de información emocional y social.

Cuando un perro olfatea objetos personales de algún integrante de la familia, como ropa o zapatos, utiliza su extraordinario sentido del olfato para reconocer estados de ánimo, identificar a cada miembro del hogar y encontrar seguridad, incluso en ausencia de las personas.

Según la especialista en cognición canina Alexandra Horowitz, autora del libro Inside of a Dog, los perros perciben a las personas a través de su olor como una “presencia completa”. Un objeto impregnado con el aroma de alguien muy cercano no es solo una pertenencia: para el perro es una extensión directa de quien cuida de él.

Los especialistas en comportamiento animal indican que el olor humano transmite calma, familiaridad y pertenencia. Por este motivo, el perro puede buscar prendas de esa persona y permanecer cerca de ellas durante períodos de soledad. Este acto les proporciona una sensación de seguridad y ayuda a reducir la ansiedad, reforzando el vínculo afectivo con la persona. El comportamiento de olfatear objetos personales no es un signo de dependencia patológica, sino una forma natural de interacción y comunicación.

Qué siente un perro cuando olfatea a la persona y sus objetos

Un caniche blanco sentado en el césped da su pata a la mano de una persona. Se ven los pies y piernas del dueño con jeans y botas en un sendero.
Los perros poseen más de 100 millones de receptores olfativos en la nariz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al olfatear a la persona o sus objetos, el perro accede a una gran cantidad de información emocional, social y ambiental. El olor humano puede transmitir al animal señales de calma y familiaridad, además de revelar el estado de ánimo de la persona. Los expertos del portal de estadísticas alemán Statista y publicaciones científicas como Science explican que, a través del olfato, los perros pueden saber si si la persona está feliz, estresada o ansiosa, ya que los cambios hormonales en los humanos se reflejan en el aroma de la piel y la ropa.

Las reacciones más comunes cuando un perro huele pertenencias de esa persona incluyen una sensación de seguridad, la intensificación de la conexión social y una curiosidad informativa que le permite interpretar “historias” sobre dónde ha estado. Además, el olfateo ayuda a los perros sensibles a autorregular sus emociones y reducir el estrés.

El estudio El secreto del olfateador de un perro, publicado por Science, demostró que los perros pueden crear imágenes mentales a partir de los olores, lo que les permite identificar a miembros de su familia incluso después de largos periodos de ausencia. Esta memoria olfativa es tan precisa que los perros pueden reconocer a otros perros o personas a quienes no ven desde hace años.

Cómo saber si a mi perro le gusta mi olor

perros jugando
Los perros pueden identificar emociones humanas, como estrés o alegría, a través del olor (Freepik)

Existen señales claras que indican que un perro encuentra reconfortante el olor de uno. Si el animal huele una prenda o un objeto personal y luego se relaja o se acuesta cerca de él, es una muestra de que asocia ese aroma con seguridad y bienestar. Otros signos incluyen la ausencia de destrucción de la prenda y el mantenimiento de rutinas normales de comida y descanso.

Los expertos recomiendan no castigar ni impedir que el perro olfatee objetos personales, salvo en casos de destrucción excesiva. En situaciones donde el animal debe quedarse solo, dejarle una prenda con olor de uno puede ayudar a reducir la ansiedad. Si el comportamiento se vuelve compulsivo es aconsejable consultar con un etólogo para una evaluación profesional.

Comprender la importancia del olfato para los perros y reconocer las señales de bienestar asociadas al olor del tutor permite fortalecer el vínculo con el animal y mejorar su calidad de vida diaria.

Por qué es tan importante el olfato para los perros

Familia con dos adultos y dos niños jugando con un perro Golden Retriever en la sala de su casa, sonrientes y sentados alrededor del animal, en un ambiente acogedor y lleno de luz natural.
Los perros pueden distinguir a las personas solo por su olor, sin necesidad de verlas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sentido del olfato en los perros es entre 1.000 y 10.000 veces más agudo que en los seres humanos, gracias a la presencia de más de 100 millones de receptores sensoriales en la cavidad nasal y a una porción cerebral dedicada al análisis de olores que es 40 veces mayor que la de las personas. Además, los perros cuentan con el órgano de Jacobson, o vomeronasal, que les permite detectar feromonas y otras sustancias químicas indetectables para los humanos.

Esta extraordinaria capacidad olfativa les permite interpretar emociones, reconocer individuos, procesar cambios en su entorno y orientarse incluso en contextos desconocidos. Los olores familiares, especialmente los asociados a sus tutores, resultan reconfortantes y contribuyen a mantener la estabilidad emocional del animal.

El olfato también es fundamental para la comunicación entre perros, al permitirles identificar el sexo, estado de ánimo y salud de otros canes mediante señales químicas presentes en la orina, el sudor y el pelaje. De hecho, la capacidad de distinguir olores es tan aguda que se emplea en tareas de rescate, búsqueda de personas y conservación de especies en peligro.

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