Los parásitos en perros y gatos: qué síntomas causan y cómo prevenirlos

Data Animal - "Pueden generar cuadros mortales en humanos"

Los parásitos en perros y gatos son organismos que viven a expensas de estos animales y afectan su salud. Su presencia no solo les causa incomodidad y malestar, sino que también puede llevar a serias enfermedades que ponen en riesgo su calidad de vida. Además, algunos tienen el potencial de transmitir patógenos a los seres humanos, lo que marca la importancia de una buena higiene y control.

La prevención es clave para mantener a las mascotas y a las personas saludables. Utilizar productos antiparasitarios adecuados y seguir un régimen de desparasitación regular son medidas fundamentales. También es esencial realizar chequeos veterinarios periódicos para detectar y tratar cualquier problema de manera temprana. Adoptar estas prácticas ayuda a minimizar el riesgo de infecciones y contribuye a la salud general de los animales.

En un nuevo capítulo de Data Animal, el médico veterinario especialista en enfermedades infecciosas y parasitarias, Pablo Borrás, explicó en profundidad las complicaciones que pueden generar los parásitos en perros y gatos, y señaló las maneras apropiadas de prevención y cuidado.

Los parásitos en perros y gatos pueden causar enfermedades graves, además de afectar la calidad de vida de sus tutores (Getty)

“Cuando hablamos de parásitos tenemos que tener en cuenta dos cosas. Hay parásitos internos y dentro de los parásitos internos hay parásitos que no podemos ver, que se llaman protozoarios y hay parásitos que los podemos ver y se parecen a gusanos. Muchas veces los tutores vienen y dicen ‘el gato vomitó como fideos’ o vemos en la materia fecal como granitos de arroz y eso se llaman helmintos. Y después hay parásitos que los vemos más fácilmente y que están más en nuestra cultura popular, que son los ectoparásitos o los parásitos externos como los piojos, las pulgas, las garrapatas, los mosquitos, entre otros. Y estos también son importantes, porque no solamente afectan a los animales, sino que también pueden transmitir enfermedades”, comentó el experto.

-¿Qué tipo de enfermedades pueden transmitir?

-La verdad que hoy por hoy sabemos mucho más de todas las enfermedades que pueden transmitir estos ectoparásitos que recién nombraba. Cuando hablamos de estas enfermedades decimos que son enfermedades transmitidas por vectores. Algunas son la ehrlichiosis, la hepatozoonosis, o la anaplasmosis. Es decir, son grupos de enfermedades que son transmitidas por garrapatas y en menor grado por otros ectoparásitos que pueden generar distintos signos clínicos.

En gatos, las bacterias micoplasmas hemotrópicos pueden afectar los glóbulos rojos y comprometer su salud general (Pixabay)

Con respecto a la sintomatología de las patologías transmitidas por garrapatas, el especialista indicó que, particularmente en los caninos, pueden generar anemia, fiebre y hasta sangrado.

Los cuadros pueden variar desde leves hasta mortales, según la gravedad de los síntomas. La ehrlichiosis, según aclaró Borrás, en su fase crónica es capaz de generar daños en la médula ósea, donde se producen las células sanguíneas, por lo que puede ser fatal.

Por otro lado, los gatos también pueden verse perjudicados por este tipo de enfermedades. Una de las más conocidas es la causada por los micoplasmas hemotrópicos, que son bacterias que afectan a los glóbulos rojos.

Los parásitos internos pueden no ser visibles, pero representan un riesgo importante para la salud de las mascotas (Imagen Ilustrativa Infobae)

-¿Cómo podemos prevenir todo esto en nuestros perros y gatos?

-Primero que todo, lo importante es la tenencia responsable, darles una buena calidad de vida, un bienestar a nuestros compañeros, a los perros y a los gatos. Como ciudadano, la importancia, por ejemplo, de levantar la materia fecal en las plazas, no dejarla en el ambiente, y también los controles veterinarios en forma periódica. Cuando decimos en forma periódica es importante tener en cuenta que depende de cada animal. Hay animales que tienen que ir una vez por año, otros cada tres meses. Eso va a determinarlo el veterinario. En particular, cuando hablamos de parásitos internos puede ser que se tengan que hacer controles de materia fecal, es decir, para ver qué tipo de parásitos tiene el animal o estrategias de prevención con algún antiparasitario. Esto siempre va a estar indicado por el médico veterinario.

Los ectoparásitos requieren de una prevención constante a lo largo del año con productos recomendados por profesionales según el animal. Estos pueden ser un collar, una pipeta o un comprimido. El especialista manifestó que hoy en día se suelen brindar estrategias combinadas, “utilizar, por ejemplo, un comprimido con una pipeta”.

La ehrlichiosis es una enfermedad transmitida por garrapatas que puede provocar anemia, fiebre y, en casos graves, hasta la muerte en perros (JUNTA DE ANDALUCÍA)

“Y otra cosa que es muy importante que me gustaría recalcar, cuando tratamos los ectoparásitos, las pulgas, las garrapatas, el 95% de la vida de estos es en el ambiente, es en la casa, en el jardín, en el parque. Por eso también tenemos que tratar el ambiente. Y, por otro lado, y ya que tengo esta oportunidad, nunca utilizar productos de perros para los gatos y viceversa. Siempre tiene que ser el producto indicado para cada animal”, subrayó el experto.

Los mosquitos son un vector de múltiples enfermedades para los seres humanos, por lo que los tutores tienden a proteger a los animales de compañía con productos que se utilizan en las personas. Ante esto, Borrás destacó que no se debe hacer, y que existen tratamientos específicos para mascotas con el fin de evitar las picaduras de estos insectos.

“Hay algo que hay que aclarar. Ni el dengue, ni el zika, ni el chikungunya, que son enfermedades transmitidas por los mosquitos que nos afectan a nosotros, no afectan ni a los perros ni a los gatos, pero los mosquitos pueden transmitir algunas patologías como lo que se conoce como ‘gusano del corazón’. Por ejemplo, hay zonas de Argentina y en las afueras de Buenos Aires que está este gusano que se transmite a través de los mosquitos. En esos lugares los veterinarios tienen que indicar un producto mensual en forma rutinaria para prevenirlo”, apuntó el experto.

Se deben utilizar productos específicos para animales con el fin de prevenir las picaduras de mosquitos, y no es recomendable aplicarles repelentes para humanos a los perros y gatos (Getty Images)

-¿Las enfermedades que son transmitidas a través de los parásitos son consideradas enfermedades zoonóticas?

-No todas, pero algunas sí. ¿Qué es una zoonosis?¿Cuál es el concepto de zoonosis? Son aquellas enfermedades que en este caso son parasitarias, pero pueden ser bacterias, hongos, virus que se comparten entre los animales y las personas. Por eso es tan importante todo esto de la prevención, de la tenencia responsable, de los controles veterinarios, porque cada vez que cuidamos a nuestros animales de compañía nos estamos cuidando a nosotros. Hay un concepto que hoy está muy de relevancia en el mundo, que es: una sola salud. Es cuidar la salud del ambiente, de los animales y de nosotros.

La toxoplasmosis, una afección de la que se suele hablar con relación a los gatos, suele acarrear una serie de mitos que devienen en el abandono o en la devolución de felinos adoptados, principalmente cuando una persona queda embarazada.

La toxoplasmosis, aunque involucra a los gatos en su ciclo, no se transmite por el contacto directo con ellos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Creo que hay que desmitificar el tema de los gatos. La toxoplasmosis una enfermedad producida por parásitos que son microscópicos. El Toxoplasma gondii es microscópico, no se ve. Los gatos están involucrados en el ciclo, pero hay algo muy importante que hay que aclarar. El contacto directo con los gatos no es una fuente de infección. Es decir, si yo abrazo a mi gato, estoy con mi gato, no es una fuente de infección. Tres cosas que son muy importantes en cuanto a lo que es la prevención: si yo limpio la caja de arena, es decir, la caja higiénica del gatito todos los días, no existe ningún riesgo. Tengo que hacerlo en forma rutinaria todos los días. Y la principal fuente de infección para las personas es comer o las verduras o frutas mal lavadas, o la carne media cruda, semi-cocida. Y eso es una fuente de infección para nosotros”, añadió Borrás.

En cuanto a los efectos de esta enfermedad en el embarazo, el especialista expresó que el parásito puede generar una afección en el feto. Sin embargo, enfatizó que el contacto directo con los gatos no es una fuente de infección, y que se debe limpiar la caja de arena todos los días para mantener un ambiente limpio e higiénico.

Levantar la materia fecal de perros en lugares públicos es clave para prevenir la propagación de parásitos y cuidar la salud pública (Imagen Ilustrativa Infobae)

-Para cerrar y resumir: ¿cómo podemos prevenir todo esto en nuestros animales y en nosotros también la salud pública?

-Tenencia responsable, controles veterinarios en forma periódica, levantar la materia fecal en las plazas todos los días, lo mismo que hago en la caja higiénica con el gato todos los días. Y lo más importante, usar productos para el control de los parásitos indicados por un veterinario.