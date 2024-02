¿Cuáles son los mejores remedios caseros para eliminar pulgas y garrapatas en perros?

Los propietarios de mascotas enfrentan el reto de combatir pulgas y garrapatas, parásitos que se nutren de la sangre de los animales y pueden causar enfermedades graves (Getty)

Las pulgas y garrapatas son una preocupación significativa para los propietarios de perros, dado que estos parásitos no solo se alimentan de la sangre de los animales, sino que también pueden causarles enfermedades graves.

Para combatir las pulgas en el hogar, existen aerosoles tipo fogger, los cuales dispersan el insecticida en una fina niebla que penetra en áreas donde las pulgas y sus larvas pueden esconderse.

En cuanto al tratamiento directo en las mascotas, existen varias opciones como pipetas, collares antipulgas y comprimidos. Cada uno de estos productos tiene mecánicas específicas de acción, proporcionando desde repelencia hasta la eliminación activa de las pulgas al impedir que se alimenten de la sangre de la mascota.

Los collares y pipetas, en particular, son notables por su efecto doble, actuando no solo contra las pulgas, sino que algunos de ellos también repelen mosquitos. No obstante, es importante según los expertos, elegir el producto adecuado para cada especie, ya que lo que es seguro para un perro puede ser tóxico para un gato.

Es por eso que surgen en este contexto, los remedios caseros como una opción. No obstante, siempre hay que asesorarse con un profesional.

Para el tratamiento directo de las mascotas contra las pulgas, se disponen de pipetas, collares antipulgas y comprimidos, cada uno con un mecanismo de acción específico (Getty)

¿Por qué mi perro tiene pulgas?

De acuerdo a MedlinePlus, un sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), “las pulgas prefieren vivir en los gatos y perros”. ¿Por qué? Porque “son pequeños insectos que se alimentan de la sangre de los humanos, los perros, los gatos y de otros animales de sangre caliente”.

En esa línea, según explicó en una nota con Infobae el Prof. Dr. Juan Enrique Romero, es crucial abordar el problema de la infestación de pulgas de manera integral, tratando tanto el entorno donde viven las mascotas como a los animales mismos.

“Este enfoque preventivo y terapéutico es fundamental debido a que las pulgas depositan sus huevos fuera de los animales, lo que significa que eliminarlas exclusivamente del cuerpo de la mascota no resuelve el problema de raíz”, dijo. Además, el doctor Romero destacó que cada especie de mascota, como perros y gatos, requiere tratamientos específicos dado que algunos productos antipulgas pueden ser perjudiciales si se aplican incorrectamente.

Es fundamental asesorarse con profesionales ante estas problemáticas (Imagen ilustrativa Infobae)

Los mejores remedios caseros para eliminar pulgas

La información de MedlinePlus indica que es posible “que no siempre sea prevenible” la problemática de las pulgas: “El objetivo es deshacerse de las pulgas. Esto se puede hacer tratando con químicos (pesticidas) su casa, mascotas y otras áreas externas”.

Bajo estos preceptos, desde la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), señalaron: “Hay cientos de pesticidas, repelentes e inhibidores del crecimiento para proteger a su mascota de las picaduras de pulgas y garrapatas. Algunos de estos productos sólo pueden adquirirse a través de un veterinario; otros pueden comprarse sin receta. Los productos contra pulgas y garrapatas son variados, desde píldoras y masticables que se administran por vía oral hasta collares, aerosoles, baños de inmersión, champús, polvos y “spot-ons”, es decir, productos líquidos que se aplican sobre la piel del perro o el gato, normalmente entre los omóplatos o en la espalda”.

Cítricos

Por otro lado, se encuentra la posibilidad de acudir, al menos provisoriamente, a una alternativa casera. ¿Un ejemplo? Los cítricos como el limón y la naranja. La eficacia de estas técnicas radica en los componentes naturales de los cítricos, que desprenden ácidos capaces de repeler a las pulgas. Frotar suavemente limón o naranja en la piel de las mascotas puede ser útil para prevenir esta problemática. De todos modos, es fundamental asesorarse con un profesional.

¿Qué le hacen las garrapatas a los perros?

La actividad de las garrapatas aumenta en temporadas cálidas, convirtiendo a los perros en huéspedes ideales para estos parásitos / Marijan Murat/dpa

Las garrapatas constituyen una amenaza para los perros, especialmente durante los meses de verano cuando las elevadas temperaturas favorecen su aparición. “Estos parásitos, que pueden variar en tamaño, afectan a los canes al alimentarse de su sangre, lo que, aparte de causar molestias y irritaciones cutáneas, los expone a enfermedades graves como la erlichiosis y la babesiosis”, sostuvo Romero en otra nota con Infobae

La actividad de estos parásitos se intensifica en las temporadas cálidas, siendo los perros un blanco ideal para su alimentación. Los machos, de menor tamaño, junto a las hembras, que necesitan de la sangre para el desarrollo de sus huevos, encuentran en los caninos un huésped preferente.

La preocupación principal reside en las patologías que pueden transmitir, destacándose entre ellas la erlichiosis y la babesiosis, infecciones que pueden representar un desafío importante en términos de diagnóstico y tratamiento. “Adicionalmente, estos parásitos son causantes de anemia y un severo escozor en los animales afectados”, sumó el experto.

La prevención y el control de las garrapatas son cruciales para proteger la salud de los perros, especialmente durante los periodos más cálidos del año cuando su presencia es más frecuente. La identificación temprana y el tratamiento adecuado son fundamentales para evitar la transmisión de estas enfermedades, así como para mitigar el malestar que estos parásitos pueden causar en los animales. La información sobre medidas preventivas y opciones de tratamiento resulta invaluable para los dueños de mascotas preocupados por el bienestar de sus compañeros de cuatro patas.

El jugo de limón podría ser una alternativa contra garrapatas, en algunos casos (Getty)

Los mejores remedios caseros para eliminar garrapatas

Limón

El jugo de limón, conocido por sus propiedades repelentes, se puede emplear contra las garrapatas mezclándolo con agua. Esta solución debería ser aplicada sobre el pelaje de las mascotas utilizando un recipiente adecuado para su dispersión. Es importante consultar a un profesional.

Vinagre de manzana

El vinagre de manzana, un ingrediente común en la cocina, podría ser efectivo contra los ácaros. Para aprovechar sus beneficios, hay que preparar una mezcla con agua y aplicarla sobre la piel de los animales domésticos utilizando un pañuelo humedecido en la solución.

En cualquier de los casos anteriores, hay que acudir a un profesional para asesorarse adecuadamente.

Por otro lado, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), “el uso de pesticidas puede reducir la cantidad de garrapatas en las áreas tratadas de su jardín. Sin embargo, no hay que confiar en la fumigación para reducir el riesgo de infección. Cuando utilice pesticidas, siga siempre las instrucciones de la etiqueta. Antes de fumigar, consulte con los funcionarios agrícolas o de salud locales”.