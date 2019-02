¿Cuándo te diste cuenta de que tenías inclinaciones artísticas?

Nunca sentí esa necesidad de buscar mi vocación, ya que siempre supe que quería dedicarme al arte. No tenía plan B. Esto se debe a que desde muy chica acompañé a mi hermana (Cande) a los sets de grabación cuando hacía Rincón de Luz. Pude conocer ese mundo. Ella me contagió su pasión. Crecí prácticamente en un set de grabación y eso me influyó para tener muy en claro lo que quería hacer. También estudié baile y me gusta cantar.