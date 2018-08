Un hobby: dormir y comer tortas. ¡Soy experta en chocotortas!

Un deporte: entreno con un personal trainer.

Una comida: sushi.

Música en tu celu: reggaetón y Bruno Mars.

Una prenda: los bodies. Los uso para salir de noche, con un jean para el día o para entrenar con una calza. ¡Son supercómodos!

Un look: elegante rocker. ¡Soy fan del negro y del cuero!

Un secreto de belleza: uso cremas hidratantes.

¿Qué llevás en tu cartera? Hidratante de labios, billetera, anteojos, perfume y make up. A veces, un miniparlante y auriculares.

Villana preferida: Maléfica.

Red social favorita: Instagram.

Un miedo: no poder vivir de lo que hago.

Si no fuera actriz, sería… profe de teatro.

Algo que nadie sepa de vos: Me pongo perfume todo el tiempo.

Un sueño: trabajar en Hollywood y ganar un Oscar.