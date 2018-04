-¿Cómo te llevás con el elenco?

Tengo unos compañeros supertalentosos, que me bancan a morir y le ponen la mejor. Nos divertimos mucho juntos: jugamos fútbol mixto, nos juntamos en mi casa, la pasamos muy bien. Somos muchos y muy diferentes, así que nuestros encuentros son geniales.

-Simona tiene mucho de Ángela…

Sí y al ser un personaje tan intenso me baja a mí un montón. Hace que Ángela esté más tranquila y no tan arriba las 24 horas (risas). Eso sí, es 100% transparente, como yo. Simona no puede ocultar nada, se le nota todo

en la cara y a mí me pasa igual.