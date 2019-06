Depende de la personalidad del niño, y ellos son muy distintos. Luna es muy aplicada, puede esperar 25 minutos sentada hasta que le toque hablar. Vicente es mucho más inquieto. El ensayo es más acotado, 15 minutos de ensayo, y luego se puede ir a jugar a la pelota, ir y venir, es diferente. Es más chiquito. ¡Pero es un lindo desafío! En 40 minutos… yo interpreto a un psicólogo, Maia es la paciente y Luna es la misma paciente cuando era una nena. Al principio no pensaba ser yo el actor, pero en el momento de terminar de escribirla me di cuenta de que para una mayor seguridad y disfrute del proceso estaba bueno que yo también estuviera en el escenario. Yo dirijo, escribo y no ejerzo habitualmente como actor. Pero hay una indagación en el teatro experimental que tiene que ver con usar la propia biografía, hablar de uno mismo, hacer algo que es ficción y no ficción.