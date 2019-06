Con mucha ansiedad y nervios. Viajé cuatro veces a Miami durante el embarazo para estar presente en las ecografías. Para mí era muy importante estar cerca de Felipe. Y en cada viaje aprovechaba para comprar lo que iba a necesitar para él cuando naciera. Tuve la ayuda de una abogada que es madre de dos nenas que nacieron de esa forma, me ayudó mucho orientándome sobre lo que tenía que comprarle. He comprado mamaderas por docena, que después no usé, y ropa para que pudiera usar desde el primer día hasta los dos años. Me compré un libro de la Asociación de Pediatría de Estados Unidos, especial para padres, que daba tips. Lo leí todo. Lo bueno fue que cuando nació Felipe todo me resultó fácil. Acondicioné el cuarto en el mes seis de embarazo, lo pinté de verde, con aviones y su nombre en una de las paredes. Los primeros días de octubre me anticiparon que Jenny tenía contracciones y que había posibilidades de que se adelantara el parto. Viajé el 5 de octubre con mi madre. Felipe nació a la mañana y fue un parto muy rápido. Cuando llegué a la clínica ya había nacido. Me entregaron a Felipe en brazos y a partir de ese momento me pusieron en una habitación con él y mi madre. Después de dos días nos dieron el alta, pero nos quedamos dos meses en Miami, haciendo los trámites para sacar el pasaporte y el certificado de nacimiento en el cual yo figuraba como padre soltero y madre desconocida.