En medio de ese intercambio nervioso en el que el miedo a las consecuencias (miedo al castigo de los superiores, no a los estragos de la radiación) es palpable, uno de los burócratas, el mayor de todos, cual anciano de la tribu, da unos golpes de bastón en el piso y pide la palabra: "A veces caemos presa del miedo, camaradas, pero la fe en el socialismo soviético siempre tiene recompensa. El Estado nos dice que la situación no es peligrosa, entonces no es peligrosa. Tengan fe. Si la gente hace preguntas, se les dirá que se ocupen de su trabajo y dejen en manos del estado las cosas del Estado". La respuesta que podría haber dado un ministro religioso, una escena que podría ser parte de una novela de Kafka: el Estado todo lo abarca, nada le es ajeno, todas las respuestas provienen de él, se ha divinizado.