Con la misma premisa en mente pero distinto estilo en Converse también convocaron a Don C (Don Crawley) para tunear sus ERX inspirados en el básquet y la cultura urbana, justo lo que éste diseñador de la marca Just Don mejor sabe hacer. "Don C también fue ejecutivo en G.O.O.D sello de música y tour management de Kanye West", señalaron en la marca. Las ERX by Don C trean animal print y detalles en tachas.