Ana Rosa Quintana se abre sobre su cáncer en ‘100% Únicos’: “Siempre he confiado en que me iba a curar. Estás en manos de la ciencia y de Dios”

Ana Rosa Quintana en '100% únicos' (MEDIASET ESPAÑA).

La periodista Ana Rosa Quintana ha protagonizado una de las entregas más personales y reveladoras del programa 100% Únicos, un formato que destaca por dar voz a un grupo de entrevistadores con trastorno del espectro autista (TEA). En esta ocasión, cerca de treinta participantes han planteado preguntas directas, sin filtros ni guion rígido, que han llevado a la comunicadora a abordar algunos de los episodios más delicados de su vida.

Uno de los momentos centrales de la conversación ha girado en torno a su experiencia con el cáncer de mama, una enfermedad a la que ha tenido que enfrentarse en dos ocasiones. Quintana ha explicado que recibir un diagnóstico de este tipo supone un giro radical e inmediato en la vida de cualquier persona: “Te vas a una revisión y te dicen que tienes cáncer y, además, un cáncer complicado, de mama...”; no obstante, admitió: “Siempre he confiado en que me iba a curar. Al fin y al cabo, estás en manos de la ciencia y de Dios. Además, me sentí muy arropada por mis compañeros; todos los días mis compañeros me enviaban mensajes".

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Ana Rosa Quintana, en 'El programa de Ana Rosa'. (Mediaset España)

En ese camino, ha subrayado dos pilares fundamentales: su entorno más cercano y el respaldo constante de su equipo profesional: “Todos los días, los 11 meses que estuve que de baja con la quimioterapia, la radioterapia, intervenciones, Joaquín Prat, Patricia, Ana Terradillos, mis compañeros, todos los días me mandaban un mensaje y me he sentido muy arropada“.

La periodista también reflexionó sobre la diferencia entre sus dos diagnósticos: “Mi primer diagnóstico, en realidad era un estadio todavía dudoso sobre si se consideraba cáncer o no, el segundo era ya más complicado“. Fue entonces cuando tomó la decisión de apartarse temporalmente de la televisión: “A parte, yo me tenía que dar quimio y yo creo que está bien retirarse y curarse. Hay muchas mujeres que nos están viendo y que, posiblemente, estén en ese momento o lo han tenido y que se vea que gracias a Dios se están curando muchos cánceres y casos, y creo que este es el mejor ejemplo que se le puede dar a una mujer que está viviendo uno".

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Su testimonio conecta con el momento en que anunció públicamente su enfermedad, el 2 de noviembre de 2021, durante la emisión de su programa matinal. Aquel día comunicó a la audiencia que debía ausentarse para iniciar el tratamiento, en un mensaje cargado de emoción en el que agradecía el apoyo recibido a lo largo de su trayectoria profesional. Tras casi un año alejada de los focos, regresó a la pequeña pantalla, cerrando una etapa especialmente difícil.

Ana Rosa Quintana cerrará este viernes 4 de julio la vigésima temporada de El programa de Ana Rosa. La periodista nos habla de su vuelta a la franja de la mañana y de la época turbulenta en noticias que estamos viviendo.

Su marido y cuarenta años de carrera

Más allá de la enfermedad, la entrevista permitió conocer facetas menos visibles de su personalidad. Al ser preguntada por su vida personal, Quintana se mostró clara al hablar de su relación con su marido, Juan Muñoz. “Sigo enamorada de mi marido y no cambiaría nada de él, porque nadie cambia, uno es como es; intentar cambiar a las personas es un error absoluto", afirmó.

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El encuentro también dejó espacio para reflexiones sobre su trayectoria profesional. Quintana recordó sus inicios en la radio y cómo, casi por casualidad, terminó desarrollando una extensa carrera en televisión: "Ahora estoy muy contenta en mi programa de televisión; me gusta mucho la política y la actualidad“. Por otro lado, confesó: “La televisión es muy parecida a la radio. Ahora en la televisión vemos la vida en directo y con imagen. Me gusta mucho el trabajo en equipo“.