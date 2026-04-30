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Los errores que cometemos al fregar el suelo y que hacen que se ensucie más

Desde la cantidad de detergente utilizada hasta el estado del agua o el tipo de herramienta elegida

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Trucos de limpieza para mantener el suelo perfecto. (Freepik)
Trucos de limpieza para mantener el suelo perfecto. (Freepik)

Mantener el suelo impecable parece sencillo, pero según la especialista en limpieza Virginia Bruno, pequeños errores pueden hacer que la suciedad se multiplique justo después de fregar. Muchos confían en que basta con pasar la fregona para dejar la casa reluciente, pero la realidad es que ciertas prácticas comúnmente repetidas provocan el efecto contrario: un suelo opaco, pegajoso o con marcas visibles. Estos descuidos, lejos de ser intencionados, son parte de los hábitos adquiridos que dificultan obtener buenos resultados a la hora de limpiar.

La experiencia demuestra que la mayoría de los suelos que parecen sucios poco después de ser fregados no se deben tanto a la calidad del producto ni al estado del material, sino a errores en la técnica. Desde la cantidad de detergente utilizada hasta el estado del agua o el tipo de herramienta elegida, los detalles marcan la diferencia. La lista de fallos incluye acciones como no barrer antes, usar agua sucia o elegir productos inadecuados para cada superficie. Todas ellas, aunque parecen menores, pueden arruinar el esfuerzo y empeorar la limpieza.

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Si alguna vez has notado que el suelo de tu casa pierde brillo rápidamente o aparecen marcas tras el fregado, probablemente estés cometiendo alguno de estos errores. A continuación, se presenta una guía clara y sencilla con los diez fallos más habituales al fregar el suelo y las claves para evitarlos. Así, conseguirás mantener tu hogar limpio de verdad sin esfuerzo extra ni complicaciones.

Dos fallos frecuentes en la rutina de limpieza

Uno de los errores más extendidos es pensar que, utilizando más cantidad de producto, el suelo quedará más limpio. Según Virginia Bruno, esto produce el efecto contrario: “Al usar demasiado producto queda un residuo en el suelo que lo vuelve pegajoso”. Esta capa pegajosa se convierte en un imán para el polvo, lo que hace que la suciedad vuelva a aparecer muy rápido. Para evitarlo, basta con emplear la dosis recomendada por el fabricante, normalmente unas gotas son suficientes.

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Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Otro error común es saltarse el paso previo de barrer o aspirar la superficie antes de fregar. Si no se retiran primero el polvo, las migas y los pelos, la fregona solo repartirá la suciedad, produciendo manchas y marcas. “Retira primero los restos de polvo y migas”, recomienda la experta. Barrer o pasar la aspiradora antes de fregar permite eliminar la suciedad suelta y mejora de forma notable el resultado final.

Cómo solucionar los errores en casa

Fregar con agua sucia es uno de los fallos que más perjudican el resultado. A medida que se limpia, el agua en el cubo va recogiendo polvo y grasa. Si no se cambia con frecuencia, se termina extendiendo esa suciedad por toda la casa. Lo aconsejable es renovar el agua cada vez que se note turbia, especialmente si la superficie a limpiar es grande o estaba muy sucia.

Fregona (Adobe Stock)
Cómo limpiar el suelo sin fallos. (Adobe Stock)

Elegir la fregona adecuada para cada tipo de suelo es otro punto clave. Los suelos de madera o laminados, por ejemplo, no toleran bien el exceso de humedad. Para ellos, es mejor emplear una fregona apenas húmeda, evitando el exceso de agua que puede provocar deformaciones o manchas. Además, utilizar productos específicos para cada material previene el deterioro y la aparición de daños a largo plazo.

Otros errores frecuentes incluyen usar productos caducados, fregar con agua demasiado fría o caliente, no dejar secar el suelo antes de pisar, aplicar demasiada presión con la fregona o no revisar el resultado final. Estos detalles influyen tanto en el aspecto como en la durabilidad del suelo. Revisar la superficie tras el secado permite detectar manchas o zonas sin limpiar y corregirlas al momento, logrando así una limpieza efectiva y duradera.

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