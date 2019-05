Violeta: Yo siempre dije que no leería nada que no fuera del colegio, pero todas mis amigas empezaron a hablarme de After y lo estoy leyendo. Pero confieso que estoy todo el día a full con las redes sociales. Mi Instagram es abierto (me gusta usar los audios), uso Snapchat, Twitter no tengo y Facebook medio que ya fue. Siempre quise tener un canal de YouTube, pero como soy chica me da cosa por el bullying. Mucha gente critica porque criticar es gratis.