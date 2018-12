"Fue a visitarla el futbolista Dani Alves (ex compañero de Messi en Barcelona), que quedó fascinado con unos cuadros míos y me compró la serie entera, ¡no lo podía creer! –relata hoy con el entusiasmo intacto al recordar a su inesperado fan–. Una semana más tarde me invitó a una reunión en su casa y en ese encuentro le regaló mis cuadros a Luis Suárez, a Neymar y ¡a Messi!".