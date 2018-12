En cuestión de tamaño, los hay diminutos o bien grotescos, todo está en cómo lo uses. Mucho depende del tamaño o de la combinación de colores (blanco, negro, azul, ¡clásicos!). Podés apostar por looks mix & match (como cuando jugás con denim más denim) combinando tamaños o colores o bien cortarlo con color liso en contraste. ¡Vale todo! Alegres, los lunares son parte de la cultura popular y tienen una impronta internacional que va del estilo flamenco a los looks crucero por el Mediterráneo. Todas mueren por ellos.