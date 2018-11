"Si bien hacemos de todo, éste no es un lugar al que llega una señora para hacerse un brushing. Lo que nos apasiona es generar looks, nos especializamos principalmente en corte y color. Y lo que más nos importa es el cuidado del pelo. Si una chica me dice que quiere quedar rubia, pero yo sé que se le va a quemar el pelo, no se lo hago", deja en claro el empresario creativo. Tan confiado está en su trabajo que no necesita invertir en publicidad. Su principal capital son las clientas que se van felices y deciden volver: "Nosotros creemos que debe haber un peluquero para cada persona. A mí me encanta que la gente que llega acá es porque sabe cómo trabajo y confía en mí. Recomiendo reservar con un mínimo de 10 días de anticipación. Lo bueno es que, en la medida de lo posible, no hago esperar. La idea es que, además de irse divinas, la pasen bien".