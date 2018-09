En este mismo sentido, Javier Rodríguez, licenciado en Nutrición y especialista en deporte y sobrepeso, asegura: "Todo en nutrición tiene un cómo, cuándo, dónde y por qué. Por lo tanto, no creo que haya que universalizar nada, no podemos decir que el aceite de coco es malo para todos. En el caso de los veganos es bueno porque lo usan para sustituir otros alimentos y les aporta muchas calorías. Ahora bien, en los casos de sobrepeso y obesidad casi no se usa ya que la idea es bajar el consumo calórico. Todo depende de los objetivos que uno tenga".