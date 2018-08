En el fondo dan un poco de pena. Sufren síndrome de abstinencia digital no bien se los aleja un poco de la ciudad, son conmovedoramente confiados y la única vez que los noto francamente inquietos es cuando se corta la luz. Pero ojo, no se confundan: yo no los odio ni nada que se le parezca. Sólo me desespera un poco ese aire de hiperconexión que tienen.