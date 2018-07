-La verdad es que yo lo recibí pensando que era un hombre serio. Empezamos a hablar de todo lo ocurrido, yo lloraba porque seguía muy angustiada y mi única intención era que él entendiera que soy la persona menos antisemita del mundo. Lo primero que hizo fue abrazarme fuerte; luego me dio un beso en la mitad de la boca y me puso una mano en un pecho. Obvio que le saqué la mano y me alejé espantada. No podía creer lo que estaba pasando: quedé como en shock.