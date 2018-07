-Sí, hace poco. Estaba en el ensayo de una obra de teatro, me puse a elongar en una posición en que la que mi cola salía para afuera, se acercó un actor de 70 años y me dijo: "No te podés poner así". Me incorporé, lo miré seria y le pregunté: "¿Por qué?" Se puso tan nervioso que me dio la peor respuesta del mundo: "Bueno, porque a mí se me erecta el miembro". En ese momento me pasó algo raro: comencé a temblar y una sensación horrible me recorrió el cuerpo, así que le dije: "Sos un asco". La verdad es que intenté olvidarme del tema, pero no pude y me bajé del elenco.