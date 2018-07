xConocete para respetarte y ser respetada.

xAprendé a mirarte a vos más que al otro.

xSentí alegría: eso genera bienestar y altos niveles de energía. En caso de no sentirla, preguntate qué te sucede porque el otro no va a traerte nada que vos no tengas.

xConectá con la madurez como la posibilidad de convertirte en el modo en el que querés ser.

xCreé en quien sos, conociendo tus fortalezas y tus debilidades sin mentirte ni mentir.

xDejá de esperar que las cosas te sucedan, ¡hacelas suceder!

xReconocé lo que nos pertenece aunque no sea del todo lindo ni bueno.

xNo olvides que sos un sujeto, no te instales como objeto.

xEl amor propio es fundamental, alimentalo.

xValorá más la opinión personal sin depender tanto de la opinión ajena.

xNo te ignores.

xDescubrí tus límites.

xSé autocrítico para no enredar al otro en su pensamiento.

xNo te postergues.