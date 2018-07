G: Sí, se llama Coronados de Gloria y Julieta Díaz y vamos a estar el 25 de julio en la Usina del arte y el 26 en el Teatro Helios. El proyecto surgió hace cuatro meses cuando me me contactaron desde Acercarte, un programa del Gobierno de la Ciudad, para hacer un espectáculo para chicos en vacaciones de invierno y pensé de inmediato en Juli porque ella ama cantar. J: A mí me encantó la propuesta, pero no te voy a mentir: un poco me asusté. La verdad es que Gloria hace cinco años canta con su banda y lo hace maravillosamente bien y yo la única experiencia que tenía era una comedia musical que protagonicé con el Puma Goity en 2013: Los locos Adams.