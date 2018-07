-¿Sabés que justo el otro día hablábamos de ese tema con mis compañeros de Aladín? Uno de los chicos del elenco fue papá hace poco y es como que a todos nos pegó el tema. La verdad es que hasta hace poco no me planteaba la posibilidad de ser padre y ahora comienzo a pensarlo y ya no lo descarto por completo. Me asusta un poco asumir esa responsabilidad y me resulta inevitable preguntarme: ¿qué tipo de padre sería? ¿Estoy capacitado para tomar una decisión por mí y por un hijo? Por eso te aclaro: no está, ni por asomo, dentro de mis proyectos inmediatos (Se ríe). ¿Pero quién sabe cómo va a ser su vida en 10 años? ¡Al menos yo no!