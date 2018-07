En esa misma línea, la diseñadora Graciela Zito, no aprobó la elección del outfit. "En este caso me atrevo a decir que no estuvo muy acertada la elección, aunque en rangos generales además de estar muy correcta siempre mantiene la elegancia y el estilo. La paleta de colores fue adecuada

Aunque el blanco y negro es una combinación que no deja de ser tendencia y siempre está vigente, le modificaría el look", explicó la especialista.