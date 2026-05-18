Crisis agrícola en Michoacán: Gobierno de México condona deudas a cientos de mujeres productoras del campo

FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM

En medio de la crisis que enfrenta el campo michoacano por el aumento de costos, la inseguridad y la caída en la rentabilidad agrícola, el Gobierno de México anunció la condonación y reestructuración de deudas para miles de productores del estado mediante el programa “Volver a Crecer”.

La estrategia, impulsada por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) como liquidador de la Financiera Nacional para el Desarrollo (FND), beneficiará a 2 mil 800 personas en Michoacán, entre ellas 860 mujeres productoras y mil 940 pequeños productores que obtendrán la liberación total de sus adeudos.

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El anuncio fue presentado por la directora general del INDEP, Mónica Fernández Balboa, durante una conferencia encabezada por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Bedolla respalda condonación de deudas a productores en Michoacán y destaca beneficio social del programa federal. (X: @ARBedolla)

La funcionaria señaló que el objetivo es brindar una nueva oportunidad a productores que quedaron atrapados en créditos considerados impagables y que perdieron capacidad productiva debido a las dificultades económicas del sector.

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Crisis del campo en Michoacán presiona a productores de maíz, limón y aguacate

La medida federal llega en un contexto de creciente inconformidad entre agricultores y ganaderos de Michoacán, uno de los principales estados agrícolas del país y líder nacional en la producción de aguacate, zarzamora, limón y fresa.

En los últimos meses, productores han denunciado una combinación de factores que ha golpeado severamente al campo: incremento en el precio de fertilizantes y combustibles, bajos precios de compra para cultivos como maíz y limón, problemas climáticos y extorsiones ligadas al crimen organizado.

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Productores de Michoacán enfrentan presión del crimen organizado en el sector agrícola. Foto: Cuartoscuro

Hace apenas unas semanas, integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo advirtieron sobre posibles bloqueos carreteros en autopistas del occidente del país debido a la falta de apoyos suficientes y a la inseguridad en carreteras.

Los agricultores señalaron que los costos de producción continúan superando las ganancias obtenidas por las cosechas, situación que ha generado pérdidas económicas y protestas constantes.

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Además, algunas huertas de aguacate enfrentan restricciones para exportar a Estados Unidos debido a observaciones ambientales relacionadas con deforestación y cambio de uso de suelo.

Mujeres productoras y pequeños agricultores recibirán apoyo financiero

El programa “Volver a Crecer” contempla dos esquemas de apoyo para productores del estado.

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Más de 800 mujeres productoras en Michoacán reciben condonación de deudas del Gobierno de México. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

El primero consiste en la cancelación total de adeudos y la entrega de beneficios como:

Carta de finiquito de crédito .

Cancelación de acciones legales .

Liberación de garantías .

Actualización positiva en buró de crédito .

Posibilidad de acceder nuevamente a financiamiento.

A la par, se implementará un segundo esquema de reestructuración financiera dirigido a productores con deudas más elevadas.

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En este apartado se beneficiará a 250 mujeres productoras y mil 592 pequeños productores con adeudos que van desde los 248 mil hasta los 10 millones de pesos.

El esquema contempla un descuento del 30 por ciento del monto total y la reestructuración del 70 por ciento restante en pagos de 12, 24 o 36 meses.

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CHERÁN, MICHOACÁN, 20ABRIL2021.- Mujeres productoras del campo en Michoacán son beneficiadas con liberación de adeudos. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Fernández Balboa aseguró que el programa busca recuperar la estabilidad económica de quienes perdieron capacidad productiva tras años de dificultades financieras.

Municipios agrícolas concentran la mayor cantidad de beneficiarios

El gobierno federal informó que el programa tendrá presencia en 86 de los 113 municipios de Michoacán.

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Entre las regiones con mayor número de beneficiarios destacan:

Los Reyes , con 321 beneficiarios.

Zitácuaro , con 321 beneficiarios.

Tuzantla , con 255 beneficiarios.

José Sixto Verduzco , con 170 beneficiarios.

Arteaga, con 167 beneficiarios.

Estas zonas forman parte de regiones agrícolas estratégicas para el estado, principalmente en la producción de aguacate, berries, cítricos y granos.

Municipios más benefiiciados de Michoacán.

Municipios como Uruapan, Tancítaro, Zamora y Apatzingán concentran gran parte de la actividad agroexportadora de Michoacán, considerada clave para la economía estatal y nacional.

Gobierno de Claudia Sheinbaum busca aliviar presión social en el campo

Durante la presentación del programa, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla calificó la estrategia como “un acto de justicia social” para productores que durante años solicitaron apoyo ante la imposibilidad de liquidar sus créditos.

El mandatario invitó a los interesados a acudir a las oficinas habilitadas en Morelia, Lázaro Cárdenas y Zamora para recibir información personalizada y comenzar sus trámites.

La implementación del programa ocurre después de meses de movilizaciones agrícolas en distintos estados del país, donde organizaciones campesinas han exigido mejores precios de garantía, subsidios y mayores apoyos para enfrentar la crisis del sector agropecuario.