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Perdí mi folio de la Beca Rita Cetina: cómo recuperarlo paso a paso

Te contamos las opciones más rápidas para volver a consultar ese número y no perder tu oportunidad de solicitar uniformes y útiles escolares

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Los registros a la Beca Rita Cetina terminarán el próximo 19 de marzo (Gobierno de México)
El Gobierno de México habilita desde el 18 de mayo de 2026 el buscador digital para consultar el folio de la Beca Rita Cetina.(Gobierno de México)

El Gobierno de México habilitó desde este 18 de mayo de 2026 el buscador digital para consultar el folio de la Beca Rita Cetina destinada a estudiantes de primaria, permitiendo a padres y tutores verificar si sus hijos recibirán uniformes y útiles escolares para el próximo ciclo escolar.

El folio de la beca Rita Cetina es un número único que se asigna a cada persona que realiza el registro para solicitar esta beca.

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Este folio sirve como identificador principal en todo el proceso de la beca: permite consultar el estatus de la solicitud, hacer aclaraciones, y dar seguimiento a los trámites relacionados.

El folio se genera automáticamente al completar el formulario de registro en línea y es importante conservarlo, ya que se requiere para revisar los resultados, descargar documentos o resolver cualquier duda ante la instancia que otorga la beca.

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La Beca Rita Cetina está dirigida a estudiantes de primaria y entrega uniformes y útiles escolares para el nuevo ciclo escolar.
La Beca Rita Cetina está dirigida a estudiantes de primaria y entrega uniformes y útiles escolares para el nuevo ciclo escolar.

Paso a paso para recuperar mi folio de la Beca Rita Cetina

Como mencionamos es muy importante conservar el número de tu folio de la Beca Rita Cetina en un lugar seguro; sin embargo, en caso de que no recuerdes este dato, aquí te decimos como recuperarlo.

El folio, indispensable para saber si la solicitud fue aceptada o rechazada y conocer si se entregarán útiles y uniformes escolares, aparece en el archivo PDF generado al concluir el registro en línea durante marzo 2026.

Es por eso que si conservas una copia digital de este PDF es ahí donde encontrarás tu número de folio.

Sin embargo, en caso de que el archivo no está disponible y no cuentes con una copia de respaldo los solicitantes pueden revisar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado al momento de la inscripción, ahí puede haber una copia.

De no localizar el código, se puede llamar al 079 o acudir a la Oficina de Atención de las Becas Bienestar más próxima al domicilio para solicitar su recuperación, conforme a la fuente. Recuerda consultar cuál es la sede disponible en tu municipio.

Si bien el folio no es requisito para recibir la tarjeta de pago en mayo sí es relevante para monitorear el estatus de la convocatoria y para saber cuándo acudir por el apoyo.

Este video tutorial muestra el proceso paso a paso para descargar el folio de registro de la Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina". (@ciberalexis)

Cómo utilizar mi folio y el nuevo buscador de estatus para saber si fui aceptado en el programa

La entrega de tarjetas del Bienestar para los beneficiarios será escalonada entre 18 de mayo y 31 de julio, requisito indispensable para cobrar los $2,500 que otorga el programa. El primer depósito a estudiantes aceptados se realizará en agosto de 2026, previo al inicio de clases.

Para consultar el resultado, los padres deben ingresar a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/folio, seleccionar “Consultar folio”, activar la casilla “Soy Humano”, ingresar el número asignado tras el registro y dar clic en “Buscar”.

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