Se juntó con sus amigas, las activistas de la moda sustentable Orsola de Castro, co-fundadora de las marcas de upcycling From Somewhere y Reclaim To Wear y Estethica, y la periodista Lucy Siegle. El resultado de esos largos encuentros fue el Fashion Revolution Day, un día anual para canalizar la preocupación por la situación de la industria de la moda y no permitir el olvido de las víctimas de Rana Plaza.