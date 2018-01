CULTURA. x Generación Alpha. Son aquellos nacidos después de 2010. ¿Algunas características? Odian las etiquetas; la escuela no es la única fuente de conocimiento para ellos y crecen aprendiendo cosas nuevas en Internet; son neómanos, es decir, adictos a la novedad; y las modas son instantáneas para ellos. x El nuevo consumidor. El laboratorio de tendencias a cargo de Soledad Offenhenden y Verónica Alfie, Visiones, anticipó: "Se abre paso una economía pospropiedad, en la que los productos no importan, no se compran. Lo que el consumidor busca y está dispuesto a pagar es acceso". Netflix y Spotify son empresas montadas sobre este nuevo paradigma. Otro punto clave es el avance de la economía femenina. Sintonizada con el discurso de género y el poder que está ganando la mujer en los últimos años, se reforzará como una de las directrices del consumo. "Un ejemplo interesante es el de Mattel, quebrando su propio paradigma: desde el año pasado edita Barbies con siete tonos de piel y cuatro formas de cuerpo diferentes". Aquellos que no vivieron en los años '80 y '90, donde las marcas construyeron poder simbólico y cristalizaron valor, son agnósticos de las marcas. Y a la hora de comprar se guían por comentarios de amigos o reseñas de usuarios de la web. Y, por último, aparece el concepto de "gasto moral". El nuevo consumidor quiere conocer el origen de los productos que compra y el comportamiento de quien los elaboró.