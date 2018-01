"Son historias de mujeres que no son perfectas, pero sí valientes, y que han ayudado a cambiar la perspectiva de género para el resto de las mujeres que vinieron después", asegura. "Cuando éramos chicas no nos enseñaron esto. No nos enseñaron que lo importante no era gustarle a otro sino gustarnos a nosotras mismas. No nos explicaron que lo más importante era ser libres y fuertes. No nos dijeron que podíamos ser lo que quisiéramos: astronautas, directoras de cine, pintoras, pilotos de avión. No nos avisaron que ser mujer en un mundo de hombres iba a ser duro, pero, sobre todo, nadie nos dijo que cuando todo eso pasara íbamos a ser más fuertes cuanto más juntas y más cerca estuviéramos de las otras", relata Caro Aguirre en el prólogo de Feministas para colorear y nos invita a grandes y chicas a no quedarnos con el deseo o la ilusión, sino a luchar hasta cumplirlo.