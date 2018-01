"Si tengo que llenar el check in de un hotel pongo que soy periodista, pero no me gusta cerrar etapas, ¡todo se transforma! Por ejemplo, antes vendía ropa, maquillaje o cremas a través de las revistas. Ahora lo hago en mi Instagram, pero sólo con productos que realmente uso y recomiendo. Cambió la plataforma y la llegada con el público. Me encanta tener contacto directo con mis seguidores", asegura esta modelo que supo aggiornarse.