-¿Siempre sos así de acelerada?

-Y… sí. Estoy siempre a mil, haciendo muchas cosas al mismo tiempo y eso no me permite disfrutar de mis logros. Por ejemplo, en el último tiempo del Bailando, el jurado me salvaba de una sentencia y ese mismo día le decía a Nico: "Bueno, ya está. En este ritmo zafé. Ya me pongo con la próxima coreo". Y él me decía: "No, Flor, no es así: disfrutá de este triunfo porque esto no sucede todos los días… ¡Clavémonos ya mismo una buena hamburguesa!" (se ríe). Y eso hacíamos. Él me ayuda a poner los pies sobre la tierra, a darle valor a cada uno de mis pequeños o grandes avances.