-Si el año que viene te ofrecen hacer una telenovela y teatro estarías complicada, ¿no? -Complicada no: rechazaría una de las dos propuestas… ¡olvidate! La última vez que hice una tira fue cuando mi hijo tenía 3 años y no me gustó. Sentí que era demasiado chiquito; lo dejaba a la mañana en el jardín y le decía: "Bueno, a lo mejor te vengo a buscar yo… o no", y esa incertidumbre me generaba culpa, incomodidad. Necesito ser una mamá presente. Pero ojo, no es porque esté convencida de que eso es lo mejor, ¿eh? ¡Tal vez estoy equivocadísima! A lo mejor me necesita menos de lo que creo. Es una elección mía. Igual, te aclaro, porque si no parece que todo el peso está sobre mi pobre hijo: yo soy una mina muy tranquila. Siempre fui así. No me gusta enloquecerme, nunca fui de esas actrices que hacen mil cosas al mismo tiempo. Ni cuando era soltera. Si un año hacía una tira diaria, al otro buscaba un proyecto más tranquilo.