Ni la falta de certezas, ni el hecho de que Brad le lleve casi tres décadas a Jennifer, ni que ella esté recién separada pesaron en el público que, lejos de escandalizarse, enseguida reaccionó positivamente. Atractivos y talentosos, Lawrence y Pitt tienen más de un punto de encuentro, el primero y más evidente: su condición de solteros codiciados. Cierto o no, no hubo medio en el mundo que no dedicara unas líneas al potencial affaire que –de confirmarse– promete adueñarse de la prensa rosa en 2018.