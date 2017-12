Anoche tuve un sueño. Se trataba de una cena de fin de año y yo había invitado amigos increíbles. Sonó el timbre y apareció el primer invitado, Freud, que caminó protestando por el tránsito vehicular acumulado junto a ese (definió él) monumento fálico al que nosotros llamamos Obelisco. Se sentó cómodo y enseguida cayó el segundo que era Poncio Pilato, quien pidió permiso para pasar al baño a lavarse las manos. "Éste tiene alguna neurosis que lavar", murmuró don Sigmund. Groucho Marx entró feliz con un lápiz y un papel diciendo: "Tengo la frase ideal para mi lápida: 'Disculpen que no me levante'", y dejó una botella de vino en la mesa.

Pero en mi sueño había más comensales. Apareció el Quijote de la Mancha sin su amigo Sancho, y Pilato le preguntó qué corno le había visto a esa mina, Dulcinea, como para enamorarse tanto. Freud lo interrumpió: "no te gastes, éste tuvo las alucinaciones de los molinos de viento, es un psicótico patentado". Pensando en eso estaba cuando apareció Superman por la ventana.

Groucho lo abrazó y exclamó: "hombre de acero, vos sí que no precisás Viagra". "No lo creais así –intervino el Quijote–, que a su dama Luisa Lane, el muy gilipollas, sin saberlo, le obsequió un anillo de bodas con piedra de kriptonita".

Estaban todos comiendo cuando sonó el timbre; fui, observé por la mirilla de la puerta, me di vuelta y exclamé: "¡Chicos, es la famosa, la espectacular, la China!". Todos se pararon y pusieron las boquitas en "u" para dar un beso, cuando entró de golpe la China Zorrilla y gritó: "¿qué les pasa a estos idiotas"?, y ahí, del ataque de risa me desperté.