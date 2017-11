-Es difícil evaluar a tus padres porque son los que tenés y para vos son normales… Yo suelo decir que mi papá es el tipo más común del mundo y mis amigas me dicen: "Naaa… ¡pará! Mex no es como todos los padres" En realidad lo que intento explicar es que no es un ser extravagante. Es un papá que me cocinó, me peinó para ir al cole, me ayudó con la tarea, a eso me refiero como una papá "normal", ¿se entiende?