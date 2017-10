-Mmm… más o menos. No te voy a mentir: algunos platos preparo porque vivo sola y tengo que cocinarme, pero no soy Jazmín, claramente. Cuando me dijeron que iba a interpretar a una cocinera me puse a mirar El gourmet y otros canales de cocina porque quería aprender algunas técnicas y saber cómo cortar una verdura, por ejemplo, para parecer una profesional. Pero no me pidas grandes platos.