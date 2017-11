-¿Un poco? ¡Mucho! Javier fue el delirante que me embarcó, me apoyó y acompañó en este sueño. El otro día, justamente, le dije lo mucho que le agradecía su confianza en mí como cantante y me dijo algo muy gracioso, pero que me gustó como imagen: "Yo no hice mucho, sólo le saqué las rueditas a la bicicleta y te empujé un poco. Vos ya sabías andar". El 1° de junio me lancé con mi propia banda, y el 18 de noviembre grabo el primer disco, en vivo, en el ND Ateneo. Estoy súper estresada. Me despierto en medio de la noche y pienso: ¿en qué me metí? Es la primera vez que produzco algo sola… Siento que todo el peso está sobre este cuerpito de 1,65 m y 48 kilos y un poco (bastante) me aterra.