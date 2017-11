La primera sorpresa llegó cuando los padres vieron que los bebés no eran parecidos y –sabiendo que sólo se había implantado un embrión– decidieron someterse a un ADN. "Durante el embarazo ya me había dado cuenta de que los bebés estaban en diferentes bolsas, pero pregunté y me dijeron que era algo normal. De hecho, la mujer de la agencia que me hacía el seguimiento me dijo que ella tenía gemelos y que cuando nacieron no se veían idénticos. Yo pensé '¡qué raro!', pero nada más… Uno no se imagina algo así", cuenta Allen.