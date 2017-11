Natacha Jaitt confesó cómo sobrevivió a los atentados de la AMIA y Atocha: "Vi la muerte de cerca"

"También estuve muerta muchas veces por una ex pareja que no sólo me agredía físicamente sino que también me intoxicaba en las bebidas, estuve a punto de salir en una bolsa de consorcio", agregó la conductora, ante el estupor del resto de los invitados