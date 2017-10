¿Te tienta la maternidad? La verdad que no me tienta. Sé que suena raro, poco convencional, pero nunca fui de esas mujeres que se mueren por los chiquitos. Pensé que con el correr del tiempo me iban a dar ganas, pero nunca me llegaron. Y tomo conciencia del tema, no es que me pasó la vida por delante y no me di cuenta. Todos los días elijo mi libertad, no tener responsabilidades y poder aprovechar cada oportunidad que se me presenta. Si hubiese tenido hijos, definitivamente no hubiera podido tener la carrera que tuve. Suena un poco egoísta, pero me encantó mi vida de bailarina. Y ahora estoy disfrutando mi vida en pareja. Nunca se puede decir "nunca", pero hoy estoy feliz así. ¡Más no le puedo pedir a la vida!