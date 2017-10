Hoy llevás el pelo corto y castaño, pero lo has usado largo, rubio y hasta llegaste a raparte… ¿Te gusta cambiar de look con cada nuevo personaje? Sí, sí, me gusta hacerlo porque siento que me comprometo más con el rol que voy a interpetar. Y ojo, la he pasado mal por estos cambios de look: el año pasado me platiné tanto para 2091, una serie que hice con Benjamín Vicuña para Fox, que quedé pelada. ¡Se me cayó el pelo por la decoloración! Real. Pero bueno, ya está, pasó y creció (Se ríe).