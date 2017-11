-Con Will Smith en Focus estuvo buenísimo. Yo tenía que estar bailando en una fiesta y cuando Will me preguntara si había visto a su novia, decirle "creo que está por allá". ¡Pero improvisó! Me dijo: "¿Buenos Aires es un país libre?" y yo le contesté: "Buenos Aires es una ciudad, no un país". ¡Cuando la vi en el cine no podía creerlo! Will Smith tiene la mejor onda. Es un potro, un galán de 2 metros, súper simpático, y gracias a que actué con él ¡me creo mil! Fue una gran anécdota.