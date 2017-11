La provocativa selfie de uno de los rugbiers que golpeó a un custodio

Los jóvenes que atacaron y dejaron en terapia intensiva a Brian Godoy subieron fotos suyas a las redes después del ataque. Incluso, uno bromeó con el incidente: "Si no te peleaste con un seguridad de Las Toscas y no terminaste en la Comisaría, no tenés infancia"