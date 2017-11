No es la primera vez que Reese Witherspoon y Ava Philippe de 18 años, salen juntas a eventos públicos, y casi siempre apuestan al estilo twin. Madre e hija (de su relación con el también actor Ryan Philipp) combinan a la perfección como pocas. Y a la gala de premios a la innovación en el MOMA de Nueva York organizada por The Wall Street Journal fueron con vestidos muy parecidos –cortos, del mismo color; el de la hija más insinuante, con un hombro bajo tul, y el de la mamá, más tradicional-, y completaron el look con sandalias. ¡Hasta llevaron el pelo del mismo modo y posaron casi de la misma manera! Un verdadero juego de madres e hijas.